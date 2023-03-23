Масованих атак як раніше уже не буде: в ГУР зробили заяву щодо залишку ракет у рф

Україна займається зміцненням власної системи ППО, що дозволить відбивати ще знищувати ще більший відсоток ворожих снарядів

Масовані ракетні удари по Україні в якийсь період повномасштабної війни стали, на жаль, майже звичним явищем. Останнім часом росіяни намагаються комбінувати такі атаки із напливом безпілотників, що свідчить про нестачу ракет у ворога. Підтверджує це і заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, нині армія рф може мати близько 15% ракет від запасу, який був до повномасштабного вторгнення.

Детальніше про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна". Скібіцький підкреслив, що українські спецслужби регулярно ведуть підрахунки можливих втрат противника у боєприпасах. Залишок — не такий вже і великий, особливо враховуючи, що мова йде про "Іскандери", "Калібри", різноманітні ракети класу "Х" та "Кинджали".

"Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%", — підкреслив представник розвідки.

На його думку, нині російські окупанти зменшили інтенсивність масованих обстрілів, адже мають накопичувати ракети для чергових ударів. При цьому ворогу важливо направляти снаряди не лише на критичну інфраструктуру, а й на військові об'єкти, пункти управління, позиції наших захисників та логістичні шляхи.

"Якщо керуватися логікою, то з метою прориву нашої протиповітряної оборони для них ефективніше наносити масовані удари. Саме тому вони почали комбінувати різні типи ракет – починаючи від високоточних, старих Х-22, гіперзвукових "Кинджалів" і закінчуючи зенітними ракетами С-300. Крім того, ворог почав активніше використовувати БПЛА, різні повітряні кулі для відволікання і розвідки нашої ППО", — говорить Вадим Скібіцький.

Він підкреслює, що, за оцінкою ГУР, сьогодні армія рф не здатна здійснювати настільки масштабні обстріли, як це було навіть взимку. Залпи із 90-110 високоточних ракет нині росіянам не "по кишені", адже відчувається їхня нестача. Саме тому вони і вдаються до тактики накопичення боєприпасів і комбінування різного виду ракет та дронів. Україна ж теж не стоїть на місці — посилює систему ППО, насамперед для сухопутного угрупування, аби мати більше можливостей для знешкодження ворожих сил.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня росія здійснила масову атаку дронами по низці регіонів України. Зокрема, постраждала і Київщина, де "шахед" влучив у гуртожиток. Є поранені та загиблі.

"Телеграф" також розповідав, на які саме об'єкти ворог може звернути свою "ракетну увагу" найближчим часом.