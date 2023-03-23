"Великий наступ" показав неспроможність росії: в ГУР оцінили, скільки ще кремль зможе воювати

Росіяни сподівалися на стрімкий успіх бодай на одному напрямку, однак він відсутній

Кілька довгих місяців російська пропаганда анонсувала "великий наступ" армії рф на фронті в Україні. До свого кінця добігає березень, однак успіхів у ворога немає. За словами заступника начальника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького, загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей. В реальності ж вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-"Україна". Скібіцький підкреслює, що наразі російська армія має єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.

Розвідник додає, що відомство, на яке він працює, регулярно оновлює інформацію щодо позицій та чисельності ворожого війська. Завдяки цьому в Генштабі ЗСУ можуть планувати подальші контрдії. Наразі може говорити, що росіяни в основному найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках. Ворог проводить певну підготовку і розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні.

"Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках – це неможливо. Це досвід року війни", — підкреслює Скібіцький.

Отож "великий наступ" захлинувся, так і не розпочавшись. Натомість, нагадує розвідник, росіяни почали активно готуватися до оборони на Херсонщині, в Запорізькій області та Криму. Єдине місце, де вони все ще активні — Донбас.

"Воєнна розвідка Литви каже, що запас росії – це два роки, — говорить Скібіцький. — Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим".

Нагадаємо, що не всі західні партнери настільки критично оцінюють можливості рф щодо наступу. Так, у США днями попередили Україну про можливу підготовку окупантів до чергового прориву лінії фронту.

Як наразі виглядає ситуація на різних бойових напрямках, можна дізнатися зі свіжого аналізу від Інституту вивчення війни.