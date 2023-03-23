Не лише Бахмут та Авдіївка: названо напрямки фронту, де росія також може спробувати прорватися (карта)

ЗСУ необхідно контролювати всю лінію кордону з росією

Наразі найгарячіші бої з російським окупантами росії точаться на флангах міст Вугледар, Авдіївка, Бахмут. Однак вони є не єдиними напрямками, на яких українським захисникам потрібно бути більш пильними.

Вугледар, Авдіївка та Бахмут - там точаться найкривавіші бої з окупантом

Про це "Українській правді" розповів керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим", колишній розвідник (2015-2016 рр.). Андрій Римарук, відповідаючи на запитання журналіста про те, які ще гарячі точки не варто залишати без уваги.

"Вони (окупанти. — Ред.) не менш активно працюють якраз на напрямку Сватове – Кремінна. Намагаються відтиснути нас від Кремінної й не дати нам можливості там створити оперативний простір для контрнаступальних дій", — пояснив він.

Напрямок Святове - Кремінна

За словами Римарука, Сватове — вкрай важливий для окупантів населений пункт, адже він є логістичним серцем чи не всієї Луганської області. Саме туди вони будуть перекидати більшу кількість особового складу.

Що стосується Бахмута, то, на думку ексрозвідника, росіянам відбити його все ж не вдасться. І коли вони це усвідомлять, цілком ймовірно, що перекинуть зосереджені там сили на південь.

Також він додав, що наразі активно почала ширитися інформація про те, що досить велика кількість ворожих підрозділів виходить з тимчасово окупованого Криму задля систематичного проведення демонстраційних дій на південному напрямку: від Оріхового до Гуляйполя. Римарук зазначив, що це може відкрити агресору дорогу у напрямку Курахового.

"А Курахове – це вже кінець Донецької області, далі – Запорізька область. Тому потрібно звертати увагу на всю лінію розмежування і на кордон з російською федерацією", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, як командир зведеної тактичної групи, яка воює в Бахмуті, полковник Євген Межевікін повідомив, що ЗСУ мають усі шанси втримати Бахмут.