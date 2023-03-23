Скоро скористаємося нагодою: Сирський зробив цікавий натяк щодо бойових дій

Російські військові, включаючи "вагнерівців", витратили чимало сил

Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону на сході країни, однак ЗСУ продовжують відбивати атаку за атакою. Ба, більше — через серйозне виснаження противника, зокрема на Бахмутському напрямку, українські захисники досить скоро можуть нанести армії рф несподіваний удар.

На це натякнув командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. У своєму Telegram-каналі він відзвітував щодо поїздки у Бахмут, заявивши, що натиск окупантів слабшає.

За його словами, за взяття Бахмута ворог готовий сплатити будь-яку ціну стосовно втрат живої сили чи техніки. Особливо це відчутно для найманців із ПВК "Вагнер".

"Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", — додав Сирський.

Також він підкреслив, що українські військові на фронті демонструють хоробрість, мужність і надлюдську стійкість. Як саме поводяться окремі бригади, Олександр Сирський міг побачити на власні очі під час перебування на Бахмутському напрямку.

Додамо, що напередодні до бійців під Бахмутом завітав навіть президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався із військовими під час короткого чаювання на місцевій заправці, чим підірвав соцмережі.

Ймовірно, це ще одне свідчення того, що російський натиск на цьому напрямку стає набагато слабшим. "Телеграф" попередньо писав, наскільки критичною є ситуація в Бахмуті.