"Готові обговорювати": Україна попросила у Фінляндії вкрай важливу зброю

Наразі питання перебуває на ранній стадії

Київ розраховує отримати від Фінляндії потужні винищувачі F/A-18 Hornet. Відповідний запит українська сторона вже передала союзниками, однак поки йдеться виключно про обговорення можливості передачі цього типу озброєння.

Таку інформацію повідомило фінське видання Helsingin Sanomat, зазначивши, що Україна вирішила відправити відповідний запит після того, як прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у своїй заяві допустила можливість передачі Києву цих літаків.

"Запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марі обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet", — йдеться у поясненні.

Крім того, посилаючись на власні джерела, видання пише, що мова йде про запит на тристоронні перемовини щодо передачі бойових Hornet між Фінляндією, Україною та Сполученими Штатами Америки. Адже саме Вашингтон повинен надати своє схвалення на цю поставку, адже виробництвом цих літаків займається саме американська компанія.

Варто нагадати, що під час попереднього візиту до Києва, який відбувся 10 березня, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна готова розглянути ймовірність передачі Україні своїх винищувачів Hornet. Також вона додала, що наразі "обговорення цієї теми знаходиться на дуже ранній стадії" та повідомила, що для вирішення цього питання потрібна потужна міжнародна підтримка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Фінляндія в рамках 13-го пакету військової допомоги для України готова передати Києву три бронетранспортери Leopard 2.