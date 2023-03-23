"Хотів, щоб українці говорили українською": на фронті загинув творець проєкту "Моя Мовна Стійкість"

Воїн став на захист батьківщини першого дня повномасштабного вторгнення

В Україні триває війна з російськими окупантами, яка щодня забирає життя наших громадян. Одна з таких трагічних новин сколихнула громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість". На фронті загинув її керівник.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Руслан Стороженко із позивним "Творецький" став на захист батьківщини в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Воїн навіть перебуваючи на фронті, знаходив час для іншої своєї боротьби — мовної. Адже найбільше він хотів, щоб українці розмовляли українською. Саме цьому 9 травня 2020 року він створив ініціативу "Моя Мовна Стійкість", роботу якої він продовжував координувати навіть на війні.

"Він знав, що мова для держави має ключове значення, тому на цьому фронті боровся безупинно… Руслан казав: "Щоб робити справу якісно, ти маєш цим жити". І він жив. Де б не був, щодня він моніторив новини про українську мову, знав усі пов'язані події, відповідав на ваші коментарі. Та радів кожного разу, коли бачив як наші публікації поширюють. Він не мав страху ні перед внутрішнім ворогом, який захищає російське, ні перед окупантом, який прийшов сюди і приніс російське.Творець за життя зробив багато, щоб його справа жила. Але вже з неба побачить, як всі українці відмовляться від ворожої і плекатимуть свою мову", — йдеться в повідомленні.

Прощання з Творцем пройшло 22 березня у місті Корсунь-Шевченківський.

Для довідки: Ініціатива "Моя Мовна Стійкість" займається вихованням мовної стійкості українців і допомагає українцям переходити з російської рідною мовою.

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