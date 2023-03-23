Скандальне інтерв’ю комбата "Купола": командування ДШВ озвучило свою позицію

У ДШВ зазначають, що сказане комбатом було його суб’єктивною думкою

У командуванні Десантно-штурмових військ прокоментували скандал навколо командира батальйону 46 бригади Анатолія "Купола" Козла, який в інтерв’ю WP розповів про складну ситуацію на Донбасі та проблеми у ЗСУ після року повномасштабної війни, після чого був переведений на тилову посаду.

За фактом інтерв’ю військовослужбовця було проведено службове розслідування, в результаті якого було встановлено, що для надання такого роду коментарів журналістам йому було потрібне як мінімум дозвіл командира бригади. Про це сьогодні на брифінгу 23 березня повідомив заступник начальника штабу командування ДШВ Віктор Люльчак.

"Це була його суб’єктивна думка, я добре знаю її, він хороший командир, він один із людей, завдяки яким встояв Макаров, хоча це колективна робота. Також він добре виконував завдання у Херсонському напрямку, у Соледарі", — зазначив Люльчак.

Також він додав, що Анатолія Козла було призначено на рівнозначну посаду. Військовослужбовець зможе ділитися із новобранцями своїм бойовим досвідом.

"Ми відстежуємо кожного командира, і вони ростуть. Далі він може стати начальником штабу бригади або його заступником, а може, і командиром бригади. Ми своїх не кидаємо", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Анатолій Козел особисто прокоментував скандал довкола його персони після інтерв’ю виданню WP. За словами військовослужбовця, все, що він сказав журналістам, було його суб’єктивною думкою, а не офіційною позицією керівництва ДШВ. "Купол" підкреслив, що своєю критикою хотів, щоб українська армія покращилася, але ніяк не мав наміру втоптувати її в бруд.