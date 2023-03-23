Куди вдарять ЗСУ під час контрнаступу: пригожин назвав несподівані напрямки

"Вагнерівцям" скоро може бути вже не під силу боротися в Україні

Очікуваний багатьма контрнаступ ЗСУ ще не почався, а деякі окупанти вже починають скиглити. Ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин, мабуть, вирішив зібрати своїх найманців і втекти кудись подалі від ЗСУ, а також, за канонами білоруського диктатора лукашенка, розповів про "чотири позиції", звідки наші воїни готують удар.

Заяви пригожина оприлюднює його пресслужба.

За його словами, Україна отримала від західних союзників велику кількість техніки, а також підготувала близько 200 тисяч осіб резервів. пригожин вважає, що всі ці сили наша країна концентруватиме у різних місцях. Одним із таких місць, раптово, став Бєлгород.

"Якщо ми йдемо з півночі на південь — ймовірний удар, який вони намагатимуться завдати це вихід на територію Бєлгорода, під Бєлгород для того, щоб він став гарною "розмінною картою" для тиску на рф. Друге — вони намагатимуться розірвати лінію Сватово — Кремінна. Третє — концентрація на Бахмуті. Четверте — Запорізький напрямок для того, щоб вийти на Бердянськ, Мелітополь і Маріуполь", — вважає пригожин.

Варто зазначити, що в ході цього коментаря пригожин, у незвичайній для себе манері, надзвичайно шанобливо відгукувався про міністерство оборони росії, майже не критикував його і в цілому казав, що "все буде гаразд", якщо заздалегідь вжити заходів щодо протидії планам ЗСУ.

І поки ватажок найманців готується до наступу ЗСУ, у Bloomberg дізналися про його подальші плани. За інформацією журналістів, на тлі скорочення постачання армії найманців пригожин готується згорнути свою діяльність в Україні та перекинути ПВК до Африки.

"Після декількох тижнів публічних скарг на те, що військові не доставляють життєво важливих снарядів та інших предметів постачання, раніше цього місяця пригожин визнав, що після закінчення битви за Бахмут "Вагнеру" доведеться "перезавантажити і скоротити його чисельність". Нещодавно він розхвалював захоплення "Вагнером" села в цьому районі, але не згадав, що його населення за останнім переписом становило лише дві людини", — йдеться у матеріалі.

При цьому журналісти пишуть, що нині немає жодних ознак того, що пригожин передислокує війська до Африки, але люди, знайомі із ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги у майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

Сам же пригожин уже встиг прокоментувати цю статтю та запевнив, що нібито нічого такого не збирається робити.

"Я не знаю, що повідомляє Bloomberg, але, мабуть, вони знають краще, аніж я сам, що ми робитимемо далі. Поки ми потрібні своїй країні, ми воюємо на території України", — передає прес-служба його слова.

Раніше ми писали про те, чому путіну вигідна війна між пригожиним і міноборони росії.

Також ми повідомляли про те, чому пригожина усунули від вербування зеків.