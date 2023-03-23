ОКО ЗА ОКО: ЗСУ отримали перший розвідкомплекс ШАРК від ОККО та "Повернись живим"

За ініціативи мережі ОККО та фонду "Повернись живим" ЗСУ отримають 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК

На озброєння ЗСУ передано перший розвідувальний комплекс ШАРК, кошти на який зібрано в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду "Повернись живим" — "ОКО ЗА ОКО". Усього ж незабаром військові отримають 25 таких комплексів, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежувати рух ворога та ефективно коригувати вогонь української артилерії.

"Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи і разом з нами кожного дня допомагає підсилювати армію, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Зупинятися ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом з "Повернись живим", щоб й надалі системно зміцнювати ЗСУ".

Розвідувальний комплекс ШАРК

"Наш спільний з ОККО проєкт — це приклад своєчасної, важливої і по-справжньому масштабної взаємодії благодійного руху і соціально відповідального бізнесу, — говорить директор Департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. — І найбільша його сила в тому, що він обʼєднав заради допомоги мільйони українців — від Донеччини до Львівщини, від Одеси до Чернівців. Сьогодні перший комплекс "ШАРК" переданий воїнам Збройних Сил й вже скоро вони коригуватимуть артилерію, допомагатимуть бити окупантів і наближати перемогу України".

Нагадаємо, спільний проєкт ОККО та "Повернись живим" стартував в листопаді минулого року. Мета – закупівля 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 млн грн. Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pulls на АЗК ОККО, адже з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на "ШАРКи", або ж напряму, — перераховуючи кошти на спецрахунок фонду "Повернись живим".

Комплекс ШАРК

До складу одного комплексу входить прохідне авто обладнане пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати. Крім того, в рамках ініціативи для ЗСУ будуть закуплені ще 25 резервних БПЛА, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. Паралельно тривають навчання екіпажів для управління розвідкомплексами.