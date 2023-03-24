Війна — день 394: окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Донбасі незважаючи на втрати

Оперативно про головне 24 березня

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває 394 дні. Окупанти продовжують атакувати Україну ракетами. Також не припиняються важкі бої у всіх ключових точках фронту. "Гарячіше" за все на Донбасі, а саме у районі Бахмута. Однак там у росіян жодних суттєвих успіхів немає, зате втрати в живій силі та техніці зростають день у день.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Парламент Швеції схвалив передачу Україні танків Stridsvagn і САУ Archer.

00:00 Євросоюз планує у наступному, 11-му, пакеті санкцій проти росії приділити пильну увагу боротьбі проти обходу введених раніше обмежувальних заходів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

З даними за 21 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 391: російський наступ видихається, але запеклі бої продовжуються

Про те, що відбувалося 22 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 392: ворог б’є по житлових будинках дронами і ракетами

Інформація за 23 березня доступна у зведенні: Війна — день 393: росіяни "відгрібають" під Бахмутом, але готують нову підлість