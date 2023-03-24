Новий надводний дрон спричинив "бавовну" у Севастополі? Чим особливий цей вид озброєння

Поки достеменно невідомо, яких пошкоджень окупантам завдав дрон

Збройні сили України отримали новий надводний дрон-камікадзе, який підозрюють у нещодавній появі "бавовни" у Криму.

Як пише видання defence-ua, у четвер, 22 березня, на території Севастополя пролунала серія потужних вибухів. Їх спричинив удар надводними дронами, а також невизначеними "повітряними цілями". Про це оперативно повідомили у російському міноборони, наголосивши на успішній роботі збройних сил і відбиття атаки.

Експерти припускають, що "бавовну" у Криму могли влаштувати ті ж дрони-камікадзе, що били по ворожих об'єктах, розташованих на території півострова ще восени 2022 року. Водночас є й зауваження. Як слушно зауважують у блозі OSINT-аналітика H I Sutton, цю роль міг успішно виконати й інший безпілотник.

Інформація про те, що в Україні з'явився новий надводний дрон-камікадзе, була оприлюднена напередодні волонтерами Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком. У H I Sutton візуалізували приблизний вигляд цього безпілотника, порівнявши його з попередником. Ймовірно, він має менші розміри та більш "гладку" конструкцію". Крім того, наразі немає жодних ознак, що платформа оснащена якимись камерами спостереження. Однак це точно не може означати, що їх немає взагалі.

Також зараз достеменно невідомо, яка саме шкода була завдана ударом безпілотника у Криму, адже очікувати на правду від пропагандистів не варто. Однак і без того точно зрозуміло, що завдяки роботі дрона робота морського транспорту у Севастополі була паралізована. До того ж у мережі ширилася інформація стосовно того, що рф була вимушена відвести від бухти два носії ракет.

Варто також зазначити, що поява нових надводних дронів-камікадзе і збільшенням їхньої кількості, можна очікувати нових ударів в районі тимчасово окупованому Криму й не виключено, що якась з них стане щонайменше неприємною для кораблів окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українські військові отримали на озброєння перший безпілотний авіаційний комплекс Shark — чим він особливий.