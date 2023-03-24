Минув рівно рік: Залужний показав епічне відео знищення ворожого корабля

Точні удари ЗСУ по російському флоту зруйнували міфи про його невразливість

Рівно рік тому, 24 березня, українські військові завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого міста Бердянськ. Тоді російські окупанти втратили один із флагманів флоту — великий десантний корабель "Саратов", а "Орськ", "Цезар Кунніков" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

У день роковин потужної атаки наших захисників по "невразливому російському флоту" головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував у своєму Telegram-каналі епічне відео знищення ворожого корабля "Саратов".

"Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", — наголосив Залужний.

Варто додати, що через 21 день після цієї великої втрати росії воїни ЗСУ знищили флагман Чорноморського флоту рф — корабель "Москва", що стало черговим ударом для російських окупантів. Крейсер був затоплений після влучення в нього двох ракет "Нептун". До речі, цей корабель на початку повномасштабного вторгнення був використаний росіянами під час нападу на острів Зміїний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що французькі зенітні ракетні комплекси Crotale, які отримали українські військові, збили свою першу мету у небі.