Китай просуває свій "мирний план" на Заході, а у Байдена заявили про "невійськове" повернення територій

Китай закликав зіграти свою роль у підтримці мирних переговорів про війну росії

Китай продовжує просувати свій так званий "мирний план" щодо війни в Україні і тепер шукає підтримки для нього на Заході.

Про це пише Bloomberg.

Журналісти з’ясували, що високопоставлений китайський дипломат Ван І закликав Європу зіграти свою роль у підтримці мирних переговорів щодо війни росії. З такою пропозицією він звернувся у телефонній розмові з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

"Китай сподівається, що Франція та інші європейські країни також відіграють свою належну роль", — сказав Ван І під час телефонної розмови.

За його словами, припинення вогню, припинення війни та відновлення мирних переговорів "має стати стратегічним консенсусом між Китаєм та Європою".

Зазначається, що дзвінок Ван І відбувся відразу після візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до росії, під час якого володимир путін привітав пропозиції, викладені в китайському "мирному плані".

На тлі цього прозвучала цікава заява від державного секретаря США Ентоні Блінкена, які припустив, що Україна не всі свої території повертатиме військовим шляхом, можлива і дипломатія.

"Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці сповнені рішучості боротися на землі, можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами", — таким чином він відповів на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта, який запитав, чи підтримують США президента України Володимира Зеленського у прагненні повернути Крим.

При цьому Блінкен наголосив, що "це мають бути українські рішення про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє і як це співвідноситься з суверенітетом, територіальною цілісністю та незалежністю країни. Чого ми не хочемо, то це того, щоб це врегулювалося в такому місці і таким чином, щоб росіяни просто перегрупувалися, переозброїлися, а потім знову атакували".

Нагадаємо, що "мирний план" Китаю було прийнято дуже холодно, як на Заході, так і в Україні. Наприклад, Володимир Зеленський назвав його "особистими думками" Піднебесної, проте висловив сподівання, що з Китаєм можна співпрацювати.