Віддав життя за Україну: доброволець із Франції загинув під Бахмутом

Загиблому не було і 30 років

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших захисників. При цьому гинуть за нашу країну нерідко й іноземці. Одна із таких трагічних новин прийшла до Франції.

Про це повідомляє видання NEXTA.

Йдеться про громадянина Франції, який добровільно пішов воювати на боці ЗСУ. На жаль, його шлях воїна обірвався під Бахмутом, де зараз точаться найзапекліші бої.

Кевін Давид

29-річний Кевін Давид загинув у бою цього тижня. У захисника залишилися дружина та двоє дітей.

Як повідомляють французькі ЗМІ, молодий чоловік, родом з департаменту Мен і Луара, приєднався до Міжнародного легіону, що об’єднує добровольців усіх національностей, які борються проти росіян разом з українською армією.

Кевін Давид приєднався до спецпідрозділів української армії, а у березні трагічно загинув. Точна дата його смерті поки не повідомляється.

На жаль, смерть Давида є вже не першою втратою серед добровольців, які прибули до нас з різних країн, щоб допомогти відбити нашестя росіян. Приміром, лише кілька днів тому стало відомо про загибель його співвітчизника Андреаса Галоцці. До цього на фронті загинув американський доброволець, уродженець міста Маршфілд 28-річний Ендрю Пітерс.