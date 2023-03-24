В окупованому Севастополі потужні вибухи: що відомо

Вибухи чули відразу у кількох місцях

В окупованому росією українському Криму знову неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи.

Як пишуть ЗМІ, посилаючись на повідомлення місцевих жителів, потужні гуркотіння було чути у Севастополі. Зокрема, гучний вибух пролунав у районі бухти Омега.

Місцеві стверджують, що від хлопків в них у будинках затремтіли вікна.

Крім того, надходять повідомлення, що вибухи пролунали не тільки в Севастополі, але ще й у Миколаївці, що на заході півострова.

Окупанти поки що нічого не говорять із цього приводу. Проте, варто зазначити, як ми вже повідомляли в нашому матеріалі, що постійно оновлюється, незадовго до цього в Севастополі були чутні звуки стрілянини і роботи ППО. При цьому підконтрольний росії глава Севастополя михайло развожаєв заявив про нібито проведення навчань російської ППО в районі Північного молу.

Нагадаємо, що Крим останнім часом часто страждає від таких ось "учень". 22 березня, наприклад, після звуків автоматної черги, там вибухи лунали в одній із бухт. А до цього невідомі БПЛА, що дзижчать навели паніку на місцевих жителів. Пізніше ще й виявилось, що вони знищили російські крилаті ракети.

Раніше ми писали, що ранок у Криму почався з "бавовни".