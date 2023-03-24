Військовий показав, як виглядає туалет в окопах: "Більше такого екстриму не хочу" (відео)

Для того, аби не підставлятися під обстріли, військові облаштували туалет в окопі

Українські військові тривалий час перебувають у складних умовах і пристосовуватися до життя в окопах. Навіть розбляють концепції програмного забезпечення. Одним із важливих пунктів окопних буднів є гігієна і туалет.

Український військовий на ім’я Євген, який перебуває на передовій, вирішив розповісти у своєму TikTok-каналі про особливості туалету в окопі. Іноді військові просто ходять "до вітру" десь подалі, однак під час чергового жорсткого артилерійського обстрілу боєць зрозумів, що є проблема, яку потрібно вирішити:

"Це буває приблизно так. Звичайний фронтовий день, йде артилерійно-мінометний обстріл, і тут приспічило по-великому. Проходить година, очі починають вилазити з орбіт, а страшно – у схованці земля двигтить і підстрибує – не те, що по поверхні ходити, справляти нужду. Так було першого разу. Я зробив висновок, і більше такого екстриму не хочу", — говорить Євген.

Тому військовий вирішив вирізати "кімнату для справляння потреби просто в окопі". На відео він показує, як виглядає нужник. Це викопана яма, куди військові ходять, коли "приспічить". Як розповідає Євген, військові користуються тільки вологими серветками, оскільки вода – у дефіциті. А якщо користуватися туалетним папером, то через тиждень-два можна "перестати ходити ногами".

Нагадаємо, що український військовий розповів, що відбувається після мобілізації. Зокрема, які етапи служби проходить військовий після потрапляння до військкомату.

А з іншим воїном безпосередньо в окопі стався курйоз. Під час бою під Бахмутом йому подзвонили. Це був дзвінок з військкомату, де заявили, що він переховується від мобілізації.