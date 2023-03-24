Іноземні льотчики у складі ЗСУ: скільки їх зможе воювати та які є дві перешкоди

Роман Світан прокоментував "Телеграфу" можливість швидкого залучення закордонних асів до бойових дій

Залучення до лав Повітряних Сил ЗСУ іноземних пілотів цілком ймовірний розвиток подій та зараз здебільшого залежить від політичної волі країн, у яких на озброєнні знаходяться літаки F-16 і які розраховує отримати Україна. Тому наразі є всього декілька перешкод для посилення українських ВС асами з-за кордону.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на службу до Збройних сил України прийматимуть громадян інших країн, які матимуть змогу бути пілотами літаків або працівниками інженерно-авіаційного складу.

"Знаю по собі: у кожного льотчика є як мінімум декілька десятків, і навіть сотень, однокурсників та друзів-пілотів (за кордоном. — Авт.). Тому декілька ескадрилій, тобто це десятки людей, однозначно зможуть виконувати у нас такого роду задачі. У нас є майданчик, на якому вони можуть бути прийнятими, — Іноземний легіон. І це все — у законодавчому полі України. А далі вже справа у прийняті рішень владами інших країн. Все-таки річ не у льотчиках, а у літаках. Як тільки буде прийняте рішення по літакам F-16, тоді питання дуже швидко вирішиться по льотчикам. Іншими словами, просто поки немає коней, то й відсутній предмет для розмови", — каже експерт.

За його словами, що стосується залучення іноземних пілотів у склад ПС України, потрібні не окремі міжурядові домовленості, "а прийняття окремих законів, щоб цей льотний склад не вважався найманцями у самих Сполучених Штатах".

"В Україні законодавче це вже врегульовано. У нас є Іноземний легіон, ми можемо приймати на контракт будь-яку людину з країни, у якій така служба не вважається найманством. Тобто законодавчо це не заборонено. Тому американці можуть прийняти такий закон на дозвіл, і в принципі цей льотний склад з нами може підписати контракт і все", — додає він.

Як повідомлялось, раніше Україна надала Фінляндії запит на обговорення ймовірною передачі потужних винищувачів F/A-18 Hornet.

"Телеграф" також писав, що в Польщі офіційно заявляли: перші поставки винищувачів МіГ-29 до України відбудуться вже найближчим часом.

Зазначимо, літак F-16 — одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією "General Dynamics" для ПС США. Розроблений як денний винищувач для отримання переваги у повітрі, він перетворився на всепогодний баготоцільовий літак. З моменту початку виробництва у 1976 році було побудовано понад 4600 літаків. Попри те, що ПС США більше не закуповують цей літак, покращені версії виробляються для експортних клієнтів.

Наразі літаки F-16 перебувають на озброєнні 13 держав світу та країн-членів НАТО. Найбільше бортів — у США, їх налічується близько тисячі різних модифікацій (з 70-х років минулого століття армія Штатів отримала на озброєння 2230 таких літаків).