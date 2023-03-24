Які ваші докази? Омбудсмена обурив звіт ООН про "страти" російських військовополонених в Україні

Омбудсмен нагадав, що Україна дотримується положень Женевської конвенції

Моніторингова група ООН представила два нових звіти, в одному з яких йдеться про ймовірні порушення прав військовополонених росіян.

У відповідь на це омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що Україна дотримується положень Женевської конвенції, міжнародного права та завжди відкрита для міжнародних організацій.

Він зазначив, що неодноразово зустрічався з головою місії Матільдою Богнер, а також з координатором системи ООН Деніз Браун і при цьому вони жодного разу не намагалися порушити тему поводження з російськими військовополоненими.

"До того ж хотілося б почути незаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії щодо можливих порушень з боку української сторони", — написав він.

Лубінець наголосив, що саме росія розпочала вторгнення в Україну, блокує доступ до українських військовополонених та приховує масштаби тортур та нелюдського поводження.

Своєю чергою, в МЗС України заявили про неприпустимість перекладання відповідальності з агресора на жертву.

"Українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть розглядатися як урівняння жертви та агресора", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, міжнародна комісія з розслідування подій в Україні під керівництвом ООН не знайшли фактів геноциду українського народу під час російського вторгнення.