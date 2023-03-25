Війна — день 395: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ активізувалися на півдні

Оперативно про головне 25 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 395 днів. Основні зусилля противник, як і раніше, фокусує на напрямі Бахмута, але також намагається проводити наступальні дії і на інших напрямах на Донбасі. Своєю чергою ЗСУ активізувалися на півдні. При цьому до ЗМІ потрапила інформація про те, що росіяни мають намір перейти від наступальних дій до оборони, щоб не дати Україні провести успішний контрнаступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

02:00 Зеленський вивів зі складу РНБО Павла Рябікіна, екс-міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

01:00 Кремль відмовився від подальшого наступу в Україні та зосереджує зусилля на обороні, — Bloomberg.

00:00 Мешканців Одеси попередили, що цього року повноцінного курортного сезону теж не буде.

"Сьогодні ще рано говорити, що узбережжя – це курортна зона. Це зона оборони", – сказала речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Про те, що відбувалося 22 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 392: ворог б’є по житлових будинках дронами і ракетами

Інформація за 23 березня доступна у зведенні: Війна — день 393: росіяни "відгрібають" під Бахмутом, але готують нову підлість

З даними за 24 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 394: окупанти завдали удару дронами і продовжують штурмувати на Донбасі