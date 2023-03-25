Ворог просувається під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Наступ російських окупантів на сході триває

Ворог продовжує атакувати позиції українських військових. Наступ вівся на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та в Донецькій області.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що росіяни мають просування в Бахмуті та його околицях. Південна частина держави потерпає від обстрілів.

За даними Генштабу ЗСУ, атаки ворога були на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Відбиті 59 атак противника.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступав в районі Серебрянського лісництва, Гряниківки, Синьківки, Діброви, Білогорівки і Спірного. З даними DeepState, найзапекліші бої тривають в районі Масютівки, Площанки та в лісах Кремінної.

Карта бойових дій в Луганській та Харківській області

Ворог продовжує штурмувати в Бахмуті, в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок. Російські війська могли просунутися до траси на Костянтинівку південніше Іванівського. Також геолокацією підтверджено, що ворог просунувся на захід від Залізнянського та в межах північного Бахмута. Все більше в операціях задіють не вагнерівців, а російських десантників. Українські військові могли відбити ділянку траси на Слов’янськ. Щодо просування Бахмутом, то за даними DeepState лінія зіткнення проходить приблизно по вулиці Маріупольській. Ворог має просування на півдні міста.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках російській окупанти наступали в бік Кераміка, Степового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледара. Російські військові оглядачі наголошують, що перспективи наступів в районі Вугледара невизначені — місцевість складна, а російські сили на цьому напрямку слабші.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

На півдні ворог продовжує вести обстріли та оборонятися. Російські війська та окупаційна влада очікують контрнаступу ЗСУ. В Запорізькій області відбуваються артилерійські дуелі.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській і Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що підготовка до українського контрнаступу, на думку західних експертів, може нести додаткову мету. Росіяни вважають, що якщо контрнаступ буде не таким вдалим, то підтримка України Заходом стане слабшою.