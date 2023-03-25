Помилка Генштабу з Новою Каховкою: у ЗСУ пояснили, що це було

Окупанти регулярно проводять ротацію своїх сил, але не так масово

У Збройних силах України пояснили помилкову заяву щодо виходу росіян із Нової Каховки. Усі підрозділи росіян справді залишили місто, але пізніше зайшли нові.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, російські війська здійснили масштабну ротацію сил.

Увечері 23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 22 березня всі російські війська вийшли з Нової Каховки, попередньо обікравши місцевих жителів. Однак через кілька годин з’явилося спростування — у Генштабі заявили, що неправильно зрозуміли інформацію, яку вони мають.

Як повідомила Наталія Гуменюк, висновки про відхід росіян командування української сторони зробило з того, що окупанти залишали місто масово. У цілому ротація сил противника проводиться регулярно, особливо у лівому березі Дніпра.

"Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються і виходять. Але вийшли одні підрозділи та зайшли інші. Така робота в принципі проводиться дуже часто в тих населених пунктах, які прилягають до лівого берега [Дніпра], оскільки вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються із "гарячих точок", — пояснила голова об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські війська могли форсувати річку в районі Бахмута. Не виключено, що росіяни прагнуть захопити Куп’янськ, що дозволило б їм розширити власну зону контролю, включивши до неї річку Оскол.