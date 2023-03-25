Доведені до межі: скільки мирних жителів залишаються в Бахмуті та його околицях

Мирних жителів у Бахмуті все ще багато

У Бахмуті та його околицях все ще залишається близько 10 тисяч мирних жителів, яким доводиться виживати в жорстких умовах постійних артилерійських обстрілів та ракетних ударів.

Про це розповів представник Міжнародного комітету "Червоного хреста" (МКЧХ) Умар Хан, який доставляє місцевим жителям необхідні для виживання речі.

"Наскільки ми розуміємо, у Бахмуті досі проживає кілька тисяч жителів, а якщо говорити про довколишні громади, то їх кількість наближається до кількох тисяч, можливо, близько 10 тисяч", — сказав він.

За його словами, ті люди, які все ще залишаються у місті, проживають у жахливих умовах та практично весь час проводять у бомбосховищах. Хан зазначив, що, по суті, вони доведені до "межі існування".

"Скільки б разів я не був там чи поруч із прифронтовими населеними пунктами та районами за останні 13 місяців, я все одно відчуваю той самий шок, що й при першому відвідуванні тих місць", — додав Хан.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі заявили, що окупанти почали втрачати свій наступальний потенціал у районі Бахмута. Їхні атаки все ще продовжуються, але щоразу це виходить все гірше і гірше.