Війна — день 396: окупанти штурмують Бахмут і готують новий наступ

Оперативно про головне 26 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 396 днів. Окупанти продовжують тиснути на Бахмут і роблять спроби наступати лінією Куп’янськ — Сватове — Кремінна. ВСУ тим часом не поспішають із проведенням контрнаступу через те, що росія зберігає перевагу в технічному забезпеченні. При цьому з’являються повідомлення, що окупанти можуть таємно готувати додаткові бойові частини, щоб завдати нового потужного удару в Харківській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Завод Dezamet, що входить до складу польської державної компанії PGZ, у кілька разів наростить потужності з виробництва боєприпасів для збільшення їх постачання на потреби ЗСУ, заявив прем’єр країни Матеуш Моравецький.

Інформація за 23 березня доступна у зведенні: Війна — день 393: росіяни "відгрібають" під Бахмутом, але готують нову підлість

З даними за 24 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 394: окупанти завдали удару дронами і продовжують штурмувати на Донбасі

Про те, що відбувалося 25 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 395: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ активізувалися на півдні.