Окупанти все сильніше тиснуть на Бахмут та Авдіївку: свіжі карти боїв в Україні

Ворог атакує на чотирьох напрямках

Російській окупанти продовжують наступати на сході і не припиняють обстріли. Навколо Бахмута в наступ вагнерівців дедалі більше задіють звичайну російську армію.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, вороги не мають такого ступеня контролю над українськими логістичними лініями до Бахмута та Авдіївки, як намагаються показати. За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. Відбиті 85 атак ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку ворог атакував поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки, Виїмки. Вогнем поливав Харківщину, Луганщину, частину Донеччини. Тривають локальні бої з ворогом в багатьох місцях. Російські колаборанти заявляють, що з середини лютого захопили 9 населених пунктів на Харківщині. Кадри з геолокацією показують, що ворог міг просунутися поблизу Ковалівки (10 км на південний захід від Сватового) та Верхньокам’янського (21 км на південь від Кремінної).

Карта боїв в Луганській та Харківській області

Ворог продовжує штурм Бахмута. За даними DeepState, важкі бої тривають на півдні міста, ворог накриває артилерійським вогнем. Ворог міг просунутися у Бахмуті в напрямку центру міста та трохи на південному заході. Також російські окупанти атакували в районах Богданівки і Предтечиного. Штурмують також і біля Іванівського та траси на Слов’янськ. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що українські війська відновили певні позиції вздовж шосе E40 на північ від Бахмута під час нещодавньої контратаки.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російській війська наступали без успіху в бік Кераміка, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки. Бої тривають. Російські джерела заявляють, що окупанти хочуть підійти до Авдіївки з півночі в районі Бердичів, Новобахмутівки, Новокалинового та Степового, а також з півдня, а не вести фронтальний штурм.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

В Запорізькій та Херсонській області росіяни не припиняють обстріли. На окупованих територіях, зокрема з Бердянська з квітня переміщатися по окупованих територіях можна буде тільки з перепустками після проходження фільтрації.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фото Генштабу упізнали пакистанські снаряди для "Градів". Їх могли переправити через союзників. Що до росіян, то є імовірність, що вони збирають сили на ще одну спробу наступу.