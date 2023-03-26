Втратив 32 кг: український військовий, чиє фото з яблуком облетіло мережу, розповів про жахи полону (відео)

20 березня виповнився рік із моменту, як військовий потрапив у російський полон — там він провів довгі 10 з половиною місяців

Фотографія військовослужбовця ЗСУ Максима Колеснікова під час обміну полоненими наробила свого часу чимало галасу в Інтернеті. Його реакція на звичайне червоне яблуко розчулила багатьох і вкотре підтвердила жахливі умови утримання наших бійців у застінках окупаційних тюрем. Через півтора місяці після повернення Максим Колесніков поділився враженнями від полону та розповів про свій нинішній стан здоров'я.

Інтерв'ю в українського захисника взяв шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар. Спілкування відбувалося в рамках YouTube-проєкту "Орестократія".

Військовослужбовець розповів, що в полоні він знаходився 10 з половиною місяців. 20 березня виповнився рік із моменту, як загарбники змусили його скласти зброю. За час знаходження в російській в'язниці — у Брянській області, чоловік втратив 32 кг ваги і отримав значну м'язову атрофію.

Те саме легендарне фото із яблуком. Автор Андрій Качора

"Втратив дуже багато м'язів, — говорить Максим Колесніков. — По-перше, через те, що харчування було достатньо… стриманим. По-друге, бо майже не було можливості робити якісь вправи, рухатися і т.д. Прогулянки були лише влітку і дуже короткі — 5-6 хвилин на день".

Нестача корисних речовин, про яку говорить боєць, не є дивною з огляду на умови, в яких помістили українців. Жили вони в слідчому ізоляторі, який переробили під утримання полонених за стандартами в'язниці суворого режиму. На цей нюанс побратимам вказав іще один військовий, який раніше працював у пенітенціарній службі.

"Щільно селили, постійно додавали нові металеві нари у камери, — згадує Колесніков. — Асоціації із полоном одні — голодно, холодно, достатньо незручно".

За його словами, годували полонених тричі на день, однак це було досить формально. Кількість і якість їжі були жахливими. Із підслуханих розмов окупантів дізналися, що загальна кількість їжі мала б складати близько 150 г каші вранці на 150 г картоплі і 50 г риби ввечері. Звісно ж, цим стандартам ніхто не слідував — майже ніколи не шкодували тільки хіба що хліба.

Влітку умови були трохи кращими, а от із поверненням зими у камерах серйозно опустилася температура — до 14-15 градусів. Військовий згадує, що було дуже холодно, а у великих щілинах у вікнах постійно завивав вітер.

Наразі ж Максим Колесніков уже завершує свою фізичну реабілітацію. За місяць удома, зізнається він, йому вдалося набрати вже близько 12 кг. Тепер одяг більше не висить на ньому, немов на вішалці. Він почувається значно краще і планує відновлюватися й надалі.

Раніше ми писали про те, що Колесніков розповів про розмови із російськими військовими та якою пропагандою "годують" наших полонених у рф. Боєць ЗСУ закликав фільтрувати інформацію і не довіряти нічому, що виходить із вуст росіян.

Також "Телеграф" розповідав історію військового, якого дістали через 42 дні перебування у підземеллі поруч із мертвими товаришами.