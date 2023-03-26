Крадуть навіть мило: звільнений військовий розповів, із чим доводиться стикатися українцям у полоні

Українцям у полоні доводиться переживати не лише знущання, а й наслідки російської корупції

Військовослужбовець ЗСУ Максим Колесніков, звільнившись з російського полону, розповів не лише про його жахіття, а й свавілля в лавах російської армії, яка погрузла у крадіжках.

Інтерв’ю в українського захисника взяв шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар. Спілкування проходило у рамках YouTube-проекту "Орестократія".

За десять із половиною місяців полону український герой пережив не лише садизм з боку окупантів, а й наслідки тотальної корупції в їхньої армії, де крали навіть мило.

"Я б не сказав, що це корупція — це крадіжка звичайна російська. Там крали аж гай шумить. У нас один раз на тиждень мала бути лазня. І нам мали видавати по 50 грам мила. Нас було 14 людей у камері — це 700 грам, а нам давали 2 шматки по 200 г. Ось 300 грам на рівному місці, а іноді й зовсім не давали, казали, що воно "закінчилося". Я впевнений, що воно "закінчилося" у відповідних кишенях, десь списали ще при закупівлі. Не довезли, а десь день витратили. І так було в усьому. Наприклад, ще ми розписувалися, що кожен місяць нам видається набір (4 зубні щітки, бритви тощо), хоча за весь час нам дали всього по 2 зубні щітки, тобто крадуть там будь здоров, як кажуть. Воно тільки здається так смішно, по копієчці, але коли там було 500 чоловік, на кожному по копієчці, то воно нормально виходить", — розповідає Колесніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовослужбовець ЗСУ розповів, як росіяни брешуть українцям у полоні.

Також ми повідомляли, що додому повернувся відомий український легкоатлет, котрий майже рік пробув у полоні.