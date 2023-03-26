"Першим йшов у бої та вів людей за собою": у боях загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка"

Воїн перебував на фронті з 2016 року

Російське вторгнення в Україну продовжує забирати життя героїв і цього разу стало відомо, що під час бою проти окупантів загинув засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов.

Першим інформацію про це оприлюднив блогер Ігор Лаченков, а пізніше її підтвердили у спільноті розвідзагону у соцмережі Instagram.

"Сьогодні для нашої сім’ї велика втрата, один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним з тих, хто йшов першим у бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойовий шлях Щеголова розпочався у 2016 році, коли він приєднався до Першої штурмової роти ДУК, якою командував Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі).

"Щегол" твоя справа завжди житиме, твої дії житимуть вічно! Твоя родина твої близькі завжди пам’ятатимуть тебе з посмішкою та з вогнем в очах", — повідомили у розвідзагоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині попрощалися з героєм Віталієм Колесником із позивним "Кудесник", який загинув під час боїв за Бахмут.