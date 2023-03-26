В Україні мобілізують жінок? Чому українкам приходять повістки

У міноборони пояснили повістки, які можуть приходити жінкам

В Україні через повномасштабне російське вторгнення триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багатьом нашим громадянам приходять повістки до військкомату. Серед них можуть бути і жінки, проте, на відміну від чоловіків, їх викликають лише з однієї причини.

Про це розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі загальнонаціонального телемарафону.

У міноборони зазначили, що за повідомленнями про нібито мобілізацію жінок стоїть росія, яка, не припиняючи, проводить інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію України.

"Дійсно, ми зараз бачимо, що дуже багато фейків чи вигаданих історій. Ми фіксуємо, що всі вони штучним чином поширюються, аби активізувати цю інформацію. Наприклад, у нас чомусь знову розганяють історію про мобілізацію жінок. Вона вже пішла по колу, хоч це вже стара історія", – повідомила Маляр.

Вона зазначила, що деяким жінкам в Україні справді можуть приходити повістки, адже серед них є і військовозобов’язані, проте про відправку їх на фронт не йдеться.

"Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов'язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: «масово проводитимуть мобілізацію жінок – пояснення Міноборони». Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди", — пояснила заступник міністра.

Вона додала, що в Україні на передовій орієнтовно служить п’ять тисяч жінок. Вони на передньому краї, всі перебувають там за згодою.

"Навіть медиків, перебування яких на обов’язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди лише за згодою", – наголошує Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українцям частіше почали вручати повістки.

Також ми повідомляли про те, які є види повісток та у яких випадках їх вручають.