Матиме катастрофічні наслідки: у МЗС України застерігають Білорусь від розміщення ядерної зброї росії

Україна звернулася до Білорусі та світової спільноти

Україна закликала країни "Великої сімки" та Євросоюзу попередити Білорусь про катастрофічні наслідки, які на неї чекають у разі, якщо вона розмістить на своїй території російську ядерну зброю.

Як йдеться у повідомленні МЗС України, заяви російського диктатора володимира путіна про розміщення у сусідній країні тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) порушують положення Договору про нерозповсюдження зброї масової поразки (ДНЯЗ), а також підривають архітектуру ядерної безпеки.

При цьому у відомстві наголошують, що подібні заяви звучать на тлі агресивної загарбницької війни росії проти України.

При цьому Україна звернулася до білоруського народу із закликом не допустити розміщення ТЯЗ на території своєї країни, оскільки це ще більше перетворить їх на в’язня кремля.

Також МЗС звернулося до Великобританії, Китаю, США та Франції, як до країн, які мають ядерну зброю і є постійними членами Ради безпеки ООН, із закликом провести позачергове засідання РБ із цього приводу.

"росія вкотре підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобу стримування та попередження війни, а не інструменту погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 25 березня путін заявив, що росія розмітить ТЯЗ у Білорусі у відповідь на надання Україні танкових снарядів зі збідненого урану. Хоча цей тип боєприпасів і не несе жодної ядерної чи радіаційної загрози, проте в рф через це піднялася справжня істерика.