Помста за Іловайськ: ЗСУ ліквідували "Героя росії", який розстрілював наших воїнів у 2014 році

Ліквідація росіянина послабить боєздатність полку

У неділю, 26 березня, стало відомо про те, що бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати високопоставленого російського окупанта, причетного до Іловайської трагедії.

Як повідомив у своєму telegram-каналі журналіст Юрій Бутусов, йдеться про командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку дмитра лисицького.

За його словами, лисицький командував БТГ, яка атакувала українських військових, які проривалися з оточення у районі села Горбатенко (Донецька область). Після цього окупанта у 2015 році нагородили званням "героя росії".

"247-й полк зазнає великих втрат під час вторгнення в Україну 2022-го року, ліквідація лисицького серйозно послабить боєздатність полку", — написав Бутусов.

Нагадаємо, бої за Іловайськ на Донеччині проходили з 7 по 31 серпня 2014 року. 18 числа українські військові змогли увійти до міста, але за кілька днів до росіян та їх маріонеток прийшло потужне підкріплення, після чого бійці ЗСУ опинилися в оточенні.

Сумарно в ході бойових дій загинуло 368 українських військових, ще 18 досі вважаються зниклими.

Як повідомлялося раніше, 17 березня на Херсонщині було підірвано машину колаборанта з Нової Каховки, який облаштовував тортури над захопленими українцями.