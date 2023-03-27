Війна — день 397: окупанти загрузли під Бахмутом і рівняють із землею міста

Оперативно про головне 27 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 397 днів. Окупанти, як і раніше, продовжують фокусувати зусилля на Бахмуті, проте замість "вагнерівців" у бій дедалі частіше кидаються підрозділи регулярної армії. Локальні бої продовжуються практично по всій лінії фронту, проте суттєвого просування росіяни не продемонстрували. При цьому постійним обстрілам зазнають мирні українські міста, через що страждає цивільна інфраструктура.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) розкритикувала путіна за рішення передати зброю масової поразки Білорусі.

"Поки президент путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці. Поки країни продовжують вважати ядерну зброю не глобальною проблемою, це допомагає путіну прикривати свою поведінку", — йдеться у повідомленні.

З даними за 24 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 394: окупанти завдали удару дронами і продовжують штурмувати на Донбасі

Про те, що відбувалося 25 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 395: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ активізувалися на півдні .

Інформація за 26 березня доступна у зведенні: Війна — день 396: окупанти штурмують Бахмут і готують новий наступ