"Подумки далеко від окопів і болю": Зеленський розкритикував людей, які не долучаються до захисту держави

Очільник Української держави певен, що українці мають мобілізуватися для відбиття російської навали

Президент Володимир Зеленський, який нещодавно отримав від прем'єра Японії талісман перемоги, вважає, що суспільство має приділяти максимум уваги ситуація на передовій і жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства.

Про це глава Української держави сказав у зверненні за результатами 396-го дня війни рф проти українців.

"Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя… А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців", — вважає Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.

"Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги. Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу", — закликав президент України.

На думку Зеленського, дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів, а і всіх, хто може поширювати правду про агресію. Хто здатен нагадувати світу про українців і українок, які пройшли через окупацію, через втрати… Про те, що Україна б’ється за свободу та справедливість і для нашого народу, і для всіх націй, яким загрожує російська тиранія.

"Світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває. Має чути, що припинити війну вже цього року, звільнити Україну від російського зла вже цього року – це спільне завдання цивілізованого світу. Бо цивілізований означає, зокрема, й рішучий захищати цивілізованість", — певен Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно президент Зеленський пояснив, чому Україна не починає анонсований контрнаступ. Причина, за його словами, в недостатній кількості західного озброєння.