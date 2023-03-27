Ворог знову атакував на Куп'янському напрямку: свіжі карти боїв в Україні

Ворог обстрілює як позиції військових, так і цивільні міста

Російській окупанти продовжують тиснути на сході. Ворог атакував в Харківській, Луганській, Донецькій області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що російський лідер володимир путін схильний бажати перемоги в тривалій війні. Показником цього є продовження операцій навколо Бахмута та Авдіївки. Для того аби переконати путіна щодо переговорів потрібна серія успішних контрнаступів. "Численні великі українські перемоги на оперативному рівні, ймовірно, важливі для створення будь-якої перспективи врегулювання нинішнього конфлікту шляхом переговорів або для того, щоб змусити путіна прийняти несприятливі військові реалії за відсутності формального врегулювання", — зазначається у звіті.

За даними Генштабу ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбили понад 60 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагався наступати біля Синьківки, Білогорівки та Веселого. На цьому напрямку напередодні відбулося 10 боїв. Вони локальні та тривають уздовж лінії зіткнення.

Карта бойових дій в Харківській та Луганській області

Ворог продовжує штурмувати Бахмут. Окупанти могли досягти незначних успіхів в місті. Тривають бої на півдні і півночі міста. Атаки росіян також зафіксовані в районах Богданівки та Іванівського.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог безуспішно наступав в бік Новобахмутівки, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки та Мар’їнки. За даними DeepState, ворог активізувався в Мар'їнці та біля Побєди.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує обстріли населених пунктів поруч з лінією зіткнення. Обстрілу піддалися понад 30 населених пунктів в Запорізькій та Херсонській області.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський закликав націю допомагати військовим та не забувати яку ціну вони платять за спокій українців. Він зазначив, що світ має інтенсивно чути, що війна триває.