Сирський заявив, що у Бахмуті "прораховуються всі варіанти" - що ще розповів

Навіть у найважчих умовах українські захисники роблять усе можливе, аби стримати окупаційну навалу

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається стабільно складною. Там відбувається найінтенсивніша фаза боїв, і окупаційне військо не припиняє свій наступ, навіть попри значні втрати особового складу та бойової техніки.

Таку інформацію повідомили у Міністерство оборони України, посилаючись на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, який днями вкотре відвідав "найгарячіше" місто та його прилеглі території, оцінивши обстановку.

Крім того, командувач ухвалив низку оперативних рішень, передусім спрямованих на посилення спроможностей української армії задля подальшого стримування окупаційної навали, а також нанесення ураження противнику.

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог зазнає серйозних втрат в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", — розповів Сирський.

За його словами, оборона міста обумовлена воєнною необхідністю і базується на вмілому використанні нашими захисниками усіх можливостей: від зведення укріплень до обладнання вогневих споруд.

Також командувач додав, що мужність і героїзм українських бійців, поєднані з грамотним використанням зброї, дозволяють утримувати місто, попри всі невтішні прогнози та строки.

"Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до ситуації, що склалася", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив, чому оборона Бахмута вона настільки важлива.