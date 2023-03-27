У Маріуполі підірвали важливого окупанта: стало відомо його ім’я

Невідомі влаштували "вибуховий" ранок колаборанту

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав черговий вибух. Посеред вулиці було висаджено в повітря колаборанта.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Як стало відомо, інцидент стався 27 березня о 8-й ранку. У районі ринку Бахчиванджі у Приморському районі на проспекті Будівельників був підірваний легковий автомобіль.

"За попередньою інформацією, вибухнула машина одного з командирів окупантів", — заявили згодом у Маріупольській міській раді.

Окупанти вже підтверджують інцидент. Бойовики так званої "ДНР" кажуть, що в Маріуполі скоєно замах на начальника "поліції" михайла москвіна, при цьому стверджується, що він живий. Теж говорять і в Росії.

Так, агенство, ТАСС, посилаючись на власні джерела, пише, що москвін отримав легку контузію, тому що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

Також з’являються відео безпосередньо з місця подій. На опублікованих кадрах можна побачити, що транспортний засіб дуже постраждав від вибуху.

Раніше ми писали, що в окупованій Новій Каховці також нещодавно був підірваний колаборант. Він власником місцевої охоронної фірми та свідомо пішов на співпрацю з росіянами. Крім того, колаборантам неспокійно й у Мелітополі, де такі вибухи відбуваються регулярно.