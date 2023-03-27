Смерть "героя росії" лисицького виявилася ще безславнішою: з'явилася інша версія загибелі комбата росії

Смерть могла наздогнати окупанта зовсім не на фронті

Смерть високопоставленого російського окупанта на ім’я лисицький Дмитро, який був причетний до Іловайської трагедії, могла виявитися ще більш безславною, ніж про це повідомлялося раніше. Командир десантників нібито загинув не в бою, а від доносів, які змусили його застрелитися.

Про це пише український журналіст Денис Казанський, посилаючись на російські паблики.

Так, за даними Ксенії Собчак, підполковник лисицький нібито загинув у своїй квартирі в Ставрополі, а не на війні в Україні. "Герой росії" всадив собі кулю в голову з мисливської рушниці на тлі тверджень від його товаришів по службі, що останнім часом той перебував у пригніченому настрої і говорив про самогубство.

Повідомляється, що імовірною причиною для того, щоб накласти на себе руки, стала скарга на його неправомірні дії щодо особового складу.

"Ну так навіть смішніше", — коментує ці новини журналіст.

Нагадаємо, що 26 березня низка ЗМІ поширила інформацію про те, що на війні в Україні загинув командир 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитро Лисицький. За інформацією Юрія Бутусова, окупант командував БТГ, яка атакувала українських військових, які проривалися з оточення у районі села Горбатенка (Донецька область). Після цього у 2015 році його нагородили званням "героя росії". Крім вторгнення в Україну та війні на Донбасі у 2014 році, Лисицький брав участь в обох чеченських війнах, війні в Грузії у 2008 році та Сирії.

Як з’ясувалося пізніше, першим інформацію про "смерть у бою" поширив тимчасово виконуючий обов’язки ректора Ставропольського державного аграрного університету (який закінчив окупант). Загибель командира загарбників підтвердив і губернатор Ставропольського краю олександр тєньков. При цьому примітно, що обставини його загибелі він уже не вказує.

Раніше ми писали, що у Маріуполі підірвали командира окупантів.