Авдіївка в "червоній зоні", місцевих просять виїжджати: бої за місто дедалі жорстокіші

Авдіївка все більше стає схожою на місцевість із постапокаліптичних фільмів

Прифронтова Авдіївка Донецької області опинилася у "червоній зоні". Зокрема, в’їзд до неї тепер закрито для журналістів і волонтерів. Це пов’язано із загостренням ситуації у місті та навколо нього.

По забороні на відвідування міста був дано прямий наказ, тому журналістів, які намагаються потрапити до Авдіївки обманним шляхом, просять не порушувати ці правила для власної безпеки. Про це сьогодні, 27 березня, у своєму відеозверненні повідомив мер Авдіївки Віталій Барабаш.

"Вони (журналісти. — Ред.) намагаються заїжджати до міста, прикидаються волонтерами, які нібито завозять гуманітарну допомогу місцевим жителям. Цього не потрібно робити, всього є достатньо, місцева влада над цим працює", — сказав міський голова.

Водночас днем раніше Віталій Барабаш повідомляв, що окупанти обстрілюють місто дедалі більше. У зв’язку з великою кількістю прильотів з 26 березня в Авдіївці почалася евакуація співробітників комунальних служб.

"Перспектива в місті, як то кажуть, дуже не дуже. Щодня у нас складаються багатоповерхові будинки. Немає, напевно, останні пару тижнів, такого дня, щоб до нас не прилітали якісь ракетні удари", — зазначив Барабаш.

Найближчим часом, на думку міського голови, Авдіївка може стати другою Мар’їнкою, а тому всіх місцевих мешканців Барабаш закликає евакуюватись у безпечніші місця.

Карта бойових дій у Донецькій області

"Зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети та снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувалися", — звернувся до місцевих жителів мер.

За його словами, вже невдовзі у місті не буде мобільного зв’язку. Його відключать, бо в Авдіївці, на жаль, є особи, які буквально здають наших військових ворогові й в цьому разі відключення зв’язку допоможе запобігти подібним випадкам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти стирають з лиця землі Авдіївку. 26 березня загарбники завдали ракетних ударів одразу по двох багатоквартирних будинках у місті.