У путіна пригрозили знищити США "унікальною зброєю"

Про яку зброю конкретно йдеться у росії не уточнили

У росії знову розпогрожувалися всьому світу. Мабуть, подумавши, що заяв про передачу ядерної зброї Білорусі буде мало, там пригрозили ще й своїм "вундерваффе", якому, природно, аналогів немає.

Про це повідомляють російські пропагандисти, з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки росії миколи патрушева.

Останнім часом все частіше росіяни порушують питання вже не захоплення України чи Європи, а самого існування росії. Так і патрушев, коментуючи цю загрозу, заявив, що їхня країна в такому разі може застосувати якусь "унікальну" зброю, а її потужності мовляв вистачить, щоб знищити будь-яку країну, зокрема США.

"росія має унікальну зброю, якою вона здатна знищити будь-якого противника, у тому числі США, у разі загрози своєму існуванню", — передають росЗМІ слова патрушева.

Про що йдеться і чи існує воно не тільки у фантазіях кремля, не уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після заяв Британії про передачу Україні снарядів із збідненим ураном у кремлі знатно "полихнуло" і різні загрози звідти посипалися з новою силою. Нібито саме ці снаряди є приводом для передачі Білорусі ядерної зброї. При цьому глава кремля додав, що росія допомагає Білорусі переобладнати літаки для застосування цього озброєння, а також передала установки "Іскандер". В Україні зазначили, що таким чином Росія порушить договір про нерозповсюдження ядерної зброї і закликали скликати засідання Ради безпеки ООН. У Китаї, коментуючи цю інформацію, наголосили на неприпустимості використання "ядерки".