Скандал з дідівщиною в 206-му батальйоні ТрО: одну роту розформуюють, капітана-"рабовласника" пошлють в інше місце

В ЗСУ офіційно поки не коментують гучний випадок з нібито кріпацькими відносинами у героїчній частині

Як стало відомо "Телеграфу", один з підрозділів 206-го окремого батальйону Територіальної оборони (військова частина А7375) планують розформувати. Це сталося після гучного скандалу, про який повідомили народний депутат України 8-го скликання, боєць ЗСУ Ігор Луценко та військовослужбовець з цього підрозділу Володимир Бойко.

Зокрема, Ігор Луценко напередодні закликав волонтерів припинити допомагати київському 206-му окремому батальйону ТРО "до тих пір, поки там не буде припинено рабовласницьку практику, коли солдати мають бути слугами своїм командирам".

"Думаю, в ЗСУ достатньо частин зі здоровими стосунками у колективі, котрі використають волонтерські ресурси краще, ніж 206-й. Нещодавно я був радий написати у ФБ про автомобіль, котрий завдяки фонду "Завжди Україна" і особисто Андрію Дячишину (за що йому величезне спасибі) був переданий бійцям у цей підрозділ. А тепер мені соромно, бо автівка потім перейшла у руки негідника-комроти, а не на передову. Нікчема на прізвище Лосінський, котра по воєнній випадковості зайняла посаду командира роти, ультимативно вимагає від бійців йому прислужувати, готувати індивідуально їжу за особливим рецептами і взагалі забезпечувати йому індивідуальне ультра-комфортне життя на війні. За відмову бути слугами солдати отримують погрози розправи і наклепи у службовій недбалості", — писав екснардеп.

Крім того, Луценко закликав керівництво ЗСУ негайно відправити "під суд нікчем, котрі геть втратили людську подобу".

До того сержант Володимир Бойко написав рапорт з проханням перевести його в інший підрозділ через те, що капітан Олег Лосінський нібито вимагав від бійця прислужувати тому.

"Рапорт був спричинений поведінкою командира 1-ї стрілецької роти капітана Лосінського О.М., який запровадив у підрозділі кріпацтво і, починаючи з 1 лютого 2023 року, примушував мене бути його особистим денщиком та вимагав, щоби я покинув посаду сержанта з матеріального забезпечення 1 стрілецької роти, оскільки:

- капітану Лосінському О.М. погано сервірують стіл;

- після прийому їжі капітаном Лосінським О.М. на столі не прибрано;

- капітан Лосінський О.М. забув свою ложку в своєму автомобілі, що припаркований поруч з його житлом, а нова ложка йому була подана із запізненням на 5 хвилин;

- капітан Лосінський О.М. загубив черпак, не має чим насипати собі першу страву й змушений чекати, коли йому привезуть новий черпак", — зазначав сержант Бойко.

За його словами, боєць вислуховував від капітана вимогу піти з роти, "оскільки йому не потрібен сержант з матеріального забезпечення, який не здатний забезпечити харчування командира на належному рівні".

Також Бойко повідомив, що капітан нібито погрожував йому, психологічно тиснув та навіть видав наказ про звільнення з посади сержанта з матеріального забезпечення 1-ї стрілецької роти й призначення на посаду стрільця 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, "а, відтак, маю припинити виконання завдань заступника командира батальйону (очевидно, помилка, мається на увазі замкомандира роти – Ред.) й відправитись на позиції".

"Це рішення капітана Лосінського О.М. є явно злочинним та винесеним з перевищенням повноважень, оскільки звільнити мене з посади та призначити на іншу посаду в межах військової частини А7375 може виключно командир 241-ої окремої бригади ТрО, а допустити до тимчасового виконання обов’язків за іншою посадою – виключно командир військової частини А7375. При цьому в разі переведення на нижчу посаду потрібна моя письмова згода", — повідомив Володимир Бойко, додаючи, що капітан забрав у нього ключі від автівки, яку підрозділу передали волонтери.

Як повідомив "Телеграфу" Володимир Бойко, вже прийнято рішення по його рапорту — рота розформовується, а капітана Лосінського переведуть в інше місце. "Розформування підрозділу — це найскоріший спосіб його позбутись", — додав сержант.

Зазначимо, зараз батальйон після повернення з Бахмутського напрямку перебуває на доукомплектації в Київській області.

Офіційно в Міноборони, Генштабі, куди "Телеграф" звертався за коментарями, ситуацію з не уставними відносинами в 206-му батальйоні та розформування підрозділу поки не коментують. Наші журналісти також намагалися зв'язатися безпосередньо і з Олегом Лосінським. Втім, на момент публікації отримати від нього коментар щодо конфлікту так і не вдалося.

Разом з тим, в 241-й бригаді ТрО (їй підпорядковується 206-й підрозділ) неофіційно зазначають, що наразі триває розслідування інциденту, і "для капітана будуть наслідки". Втім, які саме, наразі військові не уточнюють допоки не завершилась перевірка.

"За викладеними матеріалами проводиться службова перевірка. 206-й батальйон ТрО ЗСУ ніхто не розформовує. Тривають організаційно-штатні заходи", — уточнили "Телеграфу" в 241-й бригаді.

Що ж стосується волонтерської автівки, то формально її поки не можуть забрати у Лосінського та віддати безпосередньо Бойку через певні бюрократичні нюанси, пояснюють тероборонівці.

Зазначимо, 206-й окремий батальйон територіальної оборони (206 ОбТрО, в/ч А7375) — військова частина, що належить до сил Територіальної Оборони Збройних сил України. Батальйон брав участь у битві за Київ, звільненні Миколаївської області навесні 2022-го, звільненні Херсонщини протягом літа й осені 2022 р.

Формування батальйону в місті розпочалося незадовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року під час оборони Києва батальйон перебував на гостомельському напрямку (в районі Мощуна, Бучі, Ірпеня). Після битви за Київ, 10 квітня 2022 р., батальйон одним з перших був передислокований на південний напрямок в місто Миколаїв. Батальйон брав участь в обороні Миколаєва, згодом у боях в Миколаївській і Херсонських областях. Зокрема вів бойові дії за населені пункти Снігурівка, Правдине і Олександрівка. Восени підрозділ було виведено на відновлення, після чого в грудні 2022 р. батальйон передислокувався на східний напрямок в район Бахмута.

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