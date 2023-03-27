Танки Leopard 2 від Німеччини вже в Україні: скільки їх прийшло

Окрім танків в Україну вже прибули й німецькі БМП

Після польських танків Leopard 2 в Україну вже прибули і бойові машини з Німеччини. Зараз на території нашої країни вже перебувають і німецьки танки і БМП.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, Україна одержала вже 18 німецьких танків Leopard 2. Це означає, що Німеччина вже передала всі обіцяні нею танки.

"Німецькі танки "Леопард" прибули в Україну приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання важких бойових танків", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що останні танки було вивезено з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно було передані на українському кордоні.

Крім того, до зони бойових дій доставлено близько 40 БМП Marder.

За інформацією джерел Spiegel, Україна отримала танки Leopard із "великим пакетом озброєнь та запасних частин".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки батальйонів із танків Leopard 2 зможе сформувати Україна.

Також ми повідомляли, що США офіційно оголосили, що змінили своє рішення про постачання бойової техніки в Україну і передадуть 31 танк M1A1 Abrams замість новітньої версії M1A2. Це необхідно, щоб прискорити процес передачі танків нашій країні.