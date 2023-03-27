Українці не забувають своїх Героїв: як зараз виглядає могила легендарного "Да Вінчі" (фоторепортаж)

Героя не забуде Україна

Минуло вже 20 днів з моменту загибелі легендарно українського воїна Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайло, який був похований з усіма почестями на Аскольдовій могилі, неподалік храму Святого Миколая Чудотворця УГКЦ, проте наші співгромадяни досі несуть квіти до його останнього пристанища.

На могилі Героя України побував фотокореспондент "Телеграфа".

Відомий воїн загинув у бою під Бахмутом, коли отримав смертельне поранення — уламок потрапив йому в шию. Дмитро Коцюбайло був першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України. Крім того, його прадід воював у складі Української Повстанської Армії.

Українське суспільство з великою скорботою перенесло цю трагічну новину. А на прощання з Дмитром прийшли сотні наших співвітчизників, які стали навколішки перед полеглим воїном.

Провести в останній шлях Героя прийшло й керівництво нашої країни, зокрема й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Похорон відбувся 10 березня на Аскольдовій могилі неподалік храму Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Могила розташована біля перехрестя Паркової дороги та Дніпровського узвозу.

Тут також було поховано українських стрільців, що загинули 1918 року в боях під Крутами, які захищали Київ від більшовиків.

Через два десятки днів на могилі, як і раніше, стоять свіжі квіти, які регулярно несуть туди його товариші, родичі, побратими та прості українці.

Українці вкотре показують, що не забувають та не забудуть своїх Героїв.

Раніше ми писали, що Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла було поховано у Києві 10 березня, а прощання з ним пройшло на рідній для нього землі — у селі Бовшев на Прикарпатті.

Також ми повідомляли, що соцмережі вразив щиру посаду нареченої загиблого "Да Вінчі".