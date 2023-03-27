Українці можуть отримати менше пенсії через війну: як цього уникнути

В Україні існує можливість виключення місяців із "невигідною" заробітною платою

З початком повномасштабного російського вторгнення у багатьох українців суттєво знизився розмір заробітної плати і лише останнім часом спостерігається невелике зростання за середнім показником. При цьому, як відомо, пенсія в нашій державі формується з урахуванням у тому числі й зарплати.

У ПФУ розповіли, як зниження заробітку у воєнний період вплине на розмір пенсії у майбутньому.

Відповідаючи на запитання українки, яка описала свою ситуацію: за два місяці може вийти на пенсію, проте виникла проблема. Через вторгнення росії щомісячний заробіток значно знизився. Це може вплинути на майбутню пенсію. "Чи можна не враховувати останні дані при призначенні держвиплат, і чи не вплине це на стаж", у ПФУ поспішилм заспокоїти жінку, адже минулого року до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" було внесено зміни, які дозволяють, якщо це доцільно, виключити як невигідні з періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці заробітної плати, нарахованої у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

"Тобто період вашої роботи під час військового стану буде врахований у страховий стаж з урахуванням сплачених внесків, а заробіток для обчислення пенсії за цей час можна не враховувати", — говорять в Пенсійному фонді України.

Можливість виключення місяців з "невигідною" заробітною платою (низькими порівняно з іншими місяцями коефіцієнтами) з періоду, за який враховується заробіток, передбачена саме для того, щоб не допустити зменшення зарплати для обчислення пенсії та в результаті підвищити розмір пенсії. Такий виняток — називають "оптимізацією заробітку".

При оптимізації можна виключити з підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу поспіль, але не більше 10% тривалості страхового стажу, обчисленого в одинарному розмірі.

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