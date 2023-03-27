Українські міста обнулюють російських "командувачів". Про що говорить ситуація з Вугледаром

Зняття з посади цього одіозного генерала є черговою безглуздою рокіровкою

Під час війни в Україні намітилася тенденція, коли українські міста нівелюють російських воєначальників. Так, наприклад, Соледар "обнулив" голову найманців ПВК "Вагнера" євгена пригожина, який тепер знаходиться в опалі кремля. А тепер уже місто Вугледар "обнулило", рустама мурадова який відомий своїми "м’ясними штурмами".

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він заявив, що зняття з посади цього одіозного генерала є черговою безглуздою рокіровкою, які ми вже могли спостерігати безліч разів на цій війні.

"Хто знає, можливо мурадова повернуть знову в карабахський регіон, особливо зараз, коли там відзначається каталізація і де дуже потрібен невдаха, на якого повісять ще одне фіаско. Зрозуміло, хотілося б офіційного підтвердження, але диму без вогню, особливо в рф, не буває, а тому, розглядаємо цю ситуацію саме з тих позицій, про які всі тільки й говорять. Тим більше, що гнати рустамчика поганою мітлою є за те, що тільки міняти особливо нема на кого", — вважає Коваленко.

При цьому експерт зазначає, що командування РОВ не залишило планів із захоплення Вугледара, адже для них це життєво важливо. З іншого боку, відсутність необхідного ресурсу змусило їх з середини лютого знизити інтенсивність штурмових дій та перейти у стан відновлення боєздатності.

"Відновлення боєздатності тієї групи, що штурмувала Вугледар, може зайняти від півтора до двох місяців. І це важливо. Адже з урахуванням зниження інтенсифікації штурмових дій у вугледарському напрямку РВВ з середини лютого процес відновлення вже проходить півторамісячний проміжок", — говорить Коваленко.

На його думку, середина або кінець квітня можуть стати черговим етапом активізації РОВ на вугледарському напрямку, до чого угруповання військ "Схід" обзаведеться новим командувачем.

"Для захисників Вугледара не особливо райдужна перспектива, але в цілому, про що це говорить? Це говорить про те, що на бухмутському та авдіївському напрямках може значно знизитися тиск, оскільки нове "обличчя" спробує вислужитися перед верховним за допомогою захоплення Вугледара", — каже військовий оглядач, додаючи, що здійснити це в окупантів не вдасться.

"Це зумовлено низкою об’єктивних факторів, але головне те, що наявний у РОВ обмежений ресурс буде направлений туди, де його перемелють у дрібний фарш і, що лише посилить наші позиції щодо інших локацій та напрямків", — резюмує експерт.

Раніше ми писали, що під Вугледаром росіяни потрапили в пастку.