Війна — день 398: бої на Донбасі, рф знову атакувала безпілотниками Київ

Оперативно про головне 28 березня

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває 398 днів. Бахмут та його околиці залишаються головним напрямом удару окупантів. Росіяни продовжують тероризувати мирні українські міста нальотами дронів-камікадзе, з якими цілком успішно справляється українська ППО. Водночас ЗСУ отримують довгоочікувану бронетехніку від союзників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Києві чули вибухи. Їхнє походження поки невідоме. В області також було голосно — там працювала ППО з ворожих дронів.

З даними за 25 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 395: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ активізувалися на півдні.

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 396: окупанти штурмують Бахмут і готують новий наступ.

Інформація за 27 березня доступна у зведенні: Війна — день 397: окупанти загрузли під Бахмутом і отримали нову порцію "бавовни".