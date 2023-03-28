Змінить перебіг війни: Болгарія готова надати найважливішу військову допомогу Україні

Загальна сума боєприпасів складає 175 млн євро

Болгарія, яка таємно рятувала Україну на початку війни з росією, може продати нашій країні через посередників велику кількість боєприпасів. Це своєю чергою істотно вплине перебіг війни на деяких напрямках фронту.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що йдеться про продаж старих боєприпасів державному військовому заводу ВМЗ на загальну суму 175 млн євро. Натомість країна отримає нові боєприпаси. Про це повідомляє Euractiv.

За словами колишнього міністра оборони Бойка Ноєва, метою цього рішення є те, щоб величезна кількість боєприпасів потрапила зі складів болгарської армії українським військовим.

"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів — сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну", — сказав він.

Також ексміністр додав, що кількість боєприпасів, які Болгарія планує продати, може значно вплинути на перебіг війни на деяких напрямках.

Зазначається, що Болгарія має запаси боєприпасів радянського зразка, які необхідні нашим військовим для поповнення своїх запасів зброї. Зокрема, йдеться про гаубиці, протитанкові гранатомети, радянські реактивні системи залпового вогню, автомати АК-47 тощо.

Журналісти видання наголосили, що згідно з їхнім розслідуванням, поставки зброї з Болгарії до України, вартість якої становить загалом мільярди євро, не припиняються, попри офіційні заяви влади цієї країни про зворотне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Польща та Словаччина почали передачу Україні літаків МіГ-29. Полковник Юрій Ігнат розповів, чим вони поступаються винищувачам F-16, поставку яких США поки не розглядають.