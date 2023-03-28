Війна об'єднала нас, але...: соціолог пояснив, що розділить українців після Перемоги

"Розкол" між українцями дійсно можливий

Єдиним можливим поділом в умовах війни для українців є поділ на "свій — чужий". Тобто, ти захищаєш свою Батьківщину від ворога, виборюючи своє майбутнє в цій державі, або виступаєш проти України, бо тобі байдуже. Решта поділыв зараз є неактуальними, але по завершенні повномасштабної війни ситуація може частково змінитися.

Про це в інтерв’ю для "Телеграфу" розповів директор соціологічного агентства "Рейтинг" Олексій Антипович, відповідаючи на запитання щодо ймовірного зниження в українців бажання бути об’єднаними.

"А чи знизилась у нас військова загроза? Ні. А наша об’єднаність була продиктована зовнішнім ворогом. Він ніде не зник, відтак і об’єднаність теж. Єдиний можливий поділ в умовах війни — на свій/чужий: ти захищаєш Україну чи ти проти України, ти за своє майбутнє в цій державі чи тобі байдуже до цього. Всі інші поділи зараз неактуальні, бо стоїть питання виживання держави та існування українства. Питання роз’єднаності з’явиться після перемоги", — пояснив він. Експерт зазначив: якби Україна не стояла однією лінією до противника, то просто впала б і як держава, і як фронт.

На думку Антиповича, по завершенні війни політичні сварки можуть поновитися і люди поділяться на тих, хто виїжджав з України, і тих, хто залишився, а також тих, хто воював на фронті та тих, хто не мобілізувався. Почуття справедливості буде змінено. І саме це і стане лініями поділу серед українців, однак точно не розколу.

За його словами, поки цього не сталося, усім ще варто усвідомити, якою буде перемога України, і що взагалі для всіх нас є перемогою.

"Перемога це що? Це повернення всіх територій. Так. Але перемога — це також єднання суспільства, спільний вектор, спільні нові цінності", — додав він.

Що стосується українців, які з початком повномасштабного вторгнення виїхали до інших країн, то, на думку експерта, то вони дотепер залишаються тими самими українцями і розподілу на "свій — чужий" тут бути не повинно.

Антипович зазначив, що біженці просто мають нижчий больовий поріг, саме тому вони і втекли. Виїхали, тому що значно більше боялися війни, аніж ті, хто залишився.

"Поділ, різниця між тими, хто виїхав і залишився, – це, скоріше, про питання адаптивності. Українець, який прожив понад рік у війні, пережив жахіття наступу та окупації на певних територіях, втрати, відсутність світла, переживання, як не замерзнути. Українець, який залишився всередині держави, адаптований до умов війни. І він легше ставиться до тривог, економічних труднощів", — пояснив соціолог.

Також він додав, що за кордоном новини зараз сприймають більш тривожно, тому ті громадяни, які виїхали, менш адаптовані. Досить часто вони повертаються до України і вже за 2-3 тижні їдуть назад. Це відбувається не тому, що вони дуже бояться за своє життя, а радше через те, що там спокійніше.

Як приклад Антипович навів торішнє опитування українців у Польщі. 8-9% респондентів тоді сказали, що точно не повернуться в Україну. Вже у лютому-березні цього року подібне опитування провели знову і майже стільки ж, 10%, відповіли, що вони точно не приїдуть назад.

"… Але на практиці буде більше. Бо є фактор влаштованості, хороші умови для дітей, а ми з вами записуємо це інтерв’ю під час тривоги і саме зараз всі діти українських шкіл перебувають в укритті. Тому постане фактор того, чи хоче сама дитина вертатись. Лінії поділу будуть і серед тих, хто повернеться сюди, і серед тих, хто був тут. Наприклад, пошук роботи. Третина людей, які мали роботу до війни, дотепер не працюють. І ця третина безробітних буде претендувати на робочі місця, в першу чергу", — підсумував він.

Більше заяв експерта читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Завдяки Арестовичу з України не виїхало до мільйона людей. Він має шанс потрапити в нову владу", — соціолог Антипович".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Володимир Зеленський публічно озвучив ставлення всіх українців до російського диктатора володимира путіна та усіх росіян загалом.