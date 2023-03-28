Білорусь та посилення мобілізації в Україні: у Зеленського прокоментували слова Арахамії

Вениславський спростував слова Арахамії

У зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україні продовжується дія загальної мобілізації. Відповідно, всі українські військовозобов’язані можуть бути призвані до армії, проте зараз такої потреби немає.

Про це повідомив член комітету ВР з нацбезпеки та представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

"Загальна мобілізація означає, що всі особи, які є військовозобов’язаними, можуть бути мобілізовані, якщо в цьому виникне потреба . Після того, як ми збільшили чисельність наших Збройних сил та інших складових сектору безпеки і оборони на сьогодні, за висновками наших військових, якогось різкого збільшення мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться практично постійно за заявками Генштабу", — зазначив Веніславський.

При цьому він також спростував заяви Давида Арахамії про можливе прискорення темпів мобілізації через розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Він зазначив, що можливе переміщення ядерної зброї з росії до Білорусі не може стати причиною проведення додаткової мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям стали частіше вручати повістки.

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