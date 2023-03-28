Зможемо збивати балістичні ракети: Франція незабаром передасть Україні потужну ППО

Франція готова нарощувати військову допомогу Україні для якнайшвидшої перемоги над росією

Франція, яка може передати 40 сучасних винищувачів, готується найближчими днями поставити в Україну обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T. Ці установки здатні збивати балістичні ракети.

Про це заявив міністр Збройних сил Себастьян Лекорню в інтерв’ю журналістам Le Figaro. Також Париж збільшить обсяги постачання боєприпасів.

Франція має намір збільшити вдвічі постачання 155-мм снарядів — тепер ЗСУ отримуватимуть до 2 тисяч боєприпасів на місяць. Також Україна отримає техніку, необхідну для контрнаступу та системи ППО SAMP/T, "вартістю кілька сотень мільйонів євро", які можуть збивати балістичні ракети.

Як раніше розповідали у ЗСУ, на сьогоднішній день в Україні немає систем ППО, які можуть збивати балістичні ракети типу "Іскандер", гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинжал" та інші. Однак система ППО SAMP/T допоможе вирішити це питання. Допомога від французів надійде до країни найближчим часом.

"Париж поставить сухопутну техніку, необхідну для контрнаступу України: так, ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, щоб з кінця березня довести їх до 2000 на місяць", — сказав Себастьян Лекорню.

Окрім цього, Франція зараз опрацьовує питання "поповнення фонду підтримки України". Він уточнив, що цього хоче президентська більшість у Національних зборах.

Снаряди 155 мм використовуються, зокрема, французькими гаубицями Caesar або німецькими Pzh 2000 з дальністю до 40 кілометрів. Що стосується системи ППО SAMP/T, вона може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота поразки — до 25 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний показав відео роботи американської САУ Paladin. Українські воїни вміло поводяться зі зброєю, яка знищує ворожі цілі на відстані до 30 км.