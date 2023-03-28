Данілов прокоментував гучний скандал навколо комбата "Купола"

Данілов закликав не розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності

Секретар РНБО прокоментував скандал, що розгортається навколо Анатолія "Купола" Козела комбата 46-ї бригади, після його інтерв’ю WP. Він спростував деякі чутки і заявив про "суцільну брехню".

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Він заявив, що ніхто "Купола" не знімав з посади після його інтерв’ю і зараз він займається підготовкою українців перед відправкою на фронт.

"Це суцільна брехня. Ніхто Купола у званні не понижував. Не треба розповсюджувати те, що не відповідає дійсності. Полковник Купол казав, що треба готувати військових більш ретельно до того, як вони з’являються на фронті. Йому на сьогодні надана така можливість. <…> Ніхто його з армії не прибирав, у званні його не понижував. Він займається на сьогодні підготовкою наших хлопців, щоб вони мали можливість чинити спротив нашому ворогу", — пояснив Данілов.

Нагадаємо, що скандал виник після того, як військовослужбовець відверто розповів журналістам про труднощі війни. Причому "Купол" акцентував увагу, що поки що потрібно покращити підготовку солдатів ЗСУ для анонсованого владою успішного контрнаступу. Після цієї публікації комбата нібито понизили в посаді, а він у відповідь написав рапорт на звільнення. При цьому за офіцера публічно заступилися багато його побратимів. У командуванні ДШВ заявили, що сказане комбатом було його суб’єктивною думкою, а також повідомили, що Анатолія Козла було призначено на рівнозначну посаду. Військовослужбовець зможе ділитися із новобранцями своїм бойовим досвідом. Сам комбат заявляє, що хотів змінити армію на краще, а не "втоптувати її в бруд", а також зазначає, що продовжує спілкуватися з керівництвом ДШВ та закликає не шукати ворогів серед своїх, оскільки сила українців єдність.