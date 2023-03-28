Бо дружина пиляє? Мер російської Воркути вирішив повоювати в Україні

Мер Воркути мчить до своїх "підпиляних" співгромадян

Слідом за дмитром рогозіним та іншими російськими чиновниками вислужиться перед кремлем вирішив і мер Воркути. Він заявив, що піде служити до армії за контрактом і вирушить на війну.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Так, на мітингу на підтримку так званої "спеціальної військової операції" керівник адміністрації Воркути ярослав шапошніков заявив, що піде на фронт підтримувати росіян уже звідти.

"Настав час безпосередньо підтримати наших хлопців і самому взяти участь у спеціальній військовій операції — вже як військовослужбовець МО рф. Разом зі мною з Воркути поїде п’ять моїх колег. Рішення прийнято усвідомлено. Голова Комі Володимир Уйба мене підтримав", — передають росЗМІ слова шапошникова..

Зрозуміло, що в щирість його мотивації мало хто повірив, але в мережі згадали, можливо, про справжні причини для його втечі з Воркути. Адже раніше цей чиновник стверджував, що багато жителів його міста просто збігають на фронт, адже вдома їх "пилять дружини".

"Вона пиляє і пиляє, пиляє і пиляє. Дорогі наші жінки, бережіть своїх чоловіків", — сказав шапошників, додаючи, що чоловіки "не відчувають тилу, коли їх підпилюють ззаду, і це викликає у них мотивацію піти на фронт".

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишнього чемпіона світу з боксу Валуєва не взяли на війну.

Також ми повідомляли, що російський репер-путінець поїхав на Донбас і потрапив під обстріл.